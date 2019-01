Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va trimite din nou nave militare in porturile sale din Marea Azov, a declarat miercuri un oficial din domeniul securitatii, in pofida capturarii de catre Rusia a trei nave si a echipajelor lor in zona luna trecuta, relateaza Reuters. Ucraina si Rusia au relatii tensionate dupa…

- Japonia isi va accelera programul de achizitii militare, in urmatorii cinci ani urmand sa cumpere avioane 'invizibile', rachete cu raza lunga de actiune si alte echipamente avansate pentru a sprijini fortele americane in fata expansiunii Chinei in Pacificul de Vest, transmite marti Reuters,…

- Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia, sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari. Japonia doreste ca Rusia sa reduca activitatea militara din zona. Administratia de la Moscova a decis si construirea de unitati pentru armament si vehicule armate. Anuntul Ministerului Apararii…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat luni ca a construit noi unitați militare pentru cazarea trupelor ruse in insulele Kurile din apropierea Japoniei, o zona care face obiectul unei dispute bilaterale, relateaza Reuters, conform Mediafax.Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice…

- Kremlinul i-a acuzat luni pe politicienii din Ucraina ca se folosesc de crearea noii Biserici Ortodoxe Ucrainene independente de Moscova in scopuri politice, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Ucraina l-a ales sambata pe liderul unei noi biserici ortodoxe nationale, marcand o despartire…

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Mariopol si Berdiansk sunt blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova dorește restabilirea dialogului cu Statele Unite privind Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat luna trecuta retragerea SUA din acest acord, relateaza Reuters, citata de Mediafax.