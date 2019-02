NATO declara ca sistemul de arme incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), un acord de dezarmare din 1987, din care Statele Unite si Rusia au anuntat ca se retrag saptamana trecuta.



Statele Unite au acuzat de mult timp Rusia de incalcare a pactului.



Potrivit FAZ, in plus fata de un batalion de antrenare la situl de testare a rachetelor de la Kapustin Iar din sudul Rusiei si altul in Kamislov, la est de Ekaterinburg, exista alte doua locuri unde sunt stationate batalioane si rachete: unul la Mozdok in Osetia de Nord si altul la Suia langa Moscova.



Fiecare…