- Ana-Maria Eremia este noul director general al recuperatorului de creante Kredyt Inkaso, dupa ce fostul manager Andrei Mocanu a renuntat la functie pe 1 martie. Ana-Maria Eremia are o experienta de 11 ani in activitatea de recuperare creante si a detinut anterior pozitia de Director Operatiuni.…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca si-ar fi dorit sa impiedice colapsul Uniunii Sovietice, daca ar avea sansa sa schimbe istoria moderna a Rusiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamini de alegerile rezidentiale din…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- Rusia ar putea denunța Convenția europeana a drepturilor omului, sa refuze jurisprudenta CEDO și sa inceteze calitatea sa de membru in cadrul Consiliului Europei, anunța agenția de stat rusa RIA Novosti, care citeaza surse din guvernul rus. Potrivit interlocutorilor agenției, o astfel de decizie poate…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat parlamentului…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Irakul a extradat in Rusia patru femei si 27 de copii suspectati ca au legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza postul irakian Al-Sumaria, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, vineri, intr-o conferința de presa, ca țara sa a semnat in curand un acord care va permite importul a patru miliarde metri cub de gaz natural din Romania in urmatorii 15 ani, potrivit Reuters . Contactat de Libertatea, Ministerul Afacerilor Externe a reiterat…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administratia Trump si-a…

- Autoritatile letone au decis plasarea in detentie a unui cetatean leton suspectat ca a spionat instalatii militare pentru serviciile de informatii ruse, a anuntat miercuri securitatea statului, informeaza Reuters. Detentia acestei persoane arestate in decembrie si a carei identitate nu a fost precizata,…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile. Sambata, in regiunea respectiva a fost doborat un avion rus, iar pilotul, care reusise sa sara cu…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear in enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citand afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller vrea sa-l interogheze pe fostul purtator de cuvant al echipei juridice a presedintelui Donald Trump in cadrul unei investigatii cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a miliardarului republican in vederea influentarii alegerilor…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Gigantul rus Gazprom a primit aprobare pentru a construi in Turcia cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, ambele linii urmand sa fie use in funcțiune pana la sfarșitul anului urmator.

- Cultivatorii francezi de grau trebuie sa isi reduca costurile, in special la capitolul transport, daca vor sa puna capat vanzarilor in pierdere si sa isi recastige procentele de piata pe care le-au pierdut in fata producatorilor din regiunea Marii Negre si a altora, a apreciat marti Asociatia producatorilor…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters. ''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este necesar'',…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a aprovizionat cu petrol Coreea de Nord, incalcand astfel rezoluțiile ONU.O afirma doi oficiali de rang inalt din cadrul serviciilor secrete europene, citați de Reuters. Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie.

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o extindere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- O capsula cu trei astronauti din SUA, Rusia si Italia, care au venit de pe Statia Spatiala Internationala a aterizat joi in Kazahstan dupa o misiune de cinci luni, transmite Reuters. Naveta i-a readus pe Pamant pe Randy Bresnik (NASA), Sergey Ryazanskiy (Romscosmos) si Paolo Nespoli (Agentia Spatiala…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Compania rusa United Shipbuilding Corporation (USC) intenționeaza sa vanda șantierul naval finlandez Arctech (Arctech Helsinki Shipyard), anunta Reuters. Șantierul naval Arctech din Helsinki este cel mai mare din lume specializat in construirea de nave capabile sa mearga in ape acoperite de gheața.…