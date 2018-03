Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- Deputatii Partidului Liberal au inregistrat in Parlament un proiect al Declaratiei de unire a Republicii Moldova cu Romania. Anuntul a fost facut de presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite IPN.

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- Președintele Igor Dodon propune modificarea legislației penale cu scopul de a trage la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova", in contextul in care peste 100 de primarii din țara au semnat declarații de unire cu Romania. Declarațiile au fost facute dupa ședința Consiliului…

- Concluziile Consiliului de Afaceri Externe al Uniunii Europene sint ca un duș rece pentru autoritațile Republicii Moldova. Totodata, din aceste concluzii se subințelege ca actuala putere politica este susținuta pentru acțiunile ei fața de Federația Rusa. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul…

- La 25 februarie se implinesc 4 ani de la inceputul razboiului hibrid declanșat de catre Federația Rusa in Ucraina, ca urmare a victoriei Maidanului la Kiev și al orientarii pro-europene. Un razboi menit sa pedepseasca Ucraina și sa determine trasarea unei linii a frontierei dintre Occident și așanumita…

- Primarii si consilierii locali care au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania spun ca sunt intimidati. Intr-o conferinta de presa la IPN, primarul orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu, a aratat un document din partea Cancelariei de Stat, in care se spune ca ar fi incalcat mai mule legi, chiar…

- Invitatii emisiunii Adevarul Live de miercuri, ora 13.00, sunt Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, si primarul comunei Puhoi, Petru Frunze. Cei doi edili moldoveni vor da detalii vizavi de valul de declaratii de unire cu Romania care au fost semnate in peste 30 de localitati din…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti. ”Suntem alaturi de un grup de primari din Republica Moldova.…

- La urmatoare ședința a grupurilor de lucru ale Chișinaului și Tiraspolului pentru transportul auto si dezvoltarea infrastructurii drumurilor, care va avea loc vineri, 16 februarie sau luni 19 februarie, ar putea fi aprobat mecanismul de accedere a mijloacelor de transport din Transnistria în…

- Numarul localitaților din Republica Moldova care au semnat declarații simbolice de Unire cu Romania a ajuns la 20. Duminica, 11 februarie, documentul simbolic a fost votat de reprezentanții satului Cucoara, raionul Cahul. Situat la doar 5 kilometri de la granița cu Romania, cu o populație de aproximativ…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primarii au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire. In fiecare zi, numarul acestora va tot creste si creste, sute…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii impotriva unirii cu Romania. ”Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Ziua de 5 februarie 2018 se anunta linistita ca orice zi de luni in Romania. Proaspat pricopsiti cu o noua reforma fiscala, romanii isi beau cuminti cafelutele bine-meritate de dupa weekend, in asteptarea fatidicei ore doua dupa amiaza, cand temutul CEx sau birou al partidului de guvernamant va aduce…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- 21 de localitați, dintre care patru orașe au adoptat Declarația de condamnare a acțiunilor care vin sa submineze independența, suveranitatea și integritatea teritoriala a țarii. Despre aceasta anunța consilierul șefului statului, Ion Ceban pe o rețea de socializare. “Sintem siguri ca cetațenii Republicii…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a manifestat indignarea pentru faptul ca in ultima perioada tot mai multe localitați din țara semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Pe site-ul Președinției, Igor Dodon a scirs ca condamna „in cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat în spital, în urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie în regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia, scrie publika.md Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse,…

- Prietenia cu Rusia nu reprezinta un obstacol pentru relatiile Republicii Moldova cu tarile din Occident si nu afecteaza cooperarea cu SUA si Uniunea Europeana, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon intr-un interviu pentru postul de televiziune rus RTVI, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters. 'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Cea mai importanta componenta a proiectului de Lege privind „anti-propaganda” tine de securitatea informaționala a statului. Atunci când se vorbește despre protejarea valorilor constituționale este important sa înțelegem ca aceasta limita între libertatea de exprimare…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenta militara a armatei ruse in stanga Nistrului, acesta ar fi un avantaj in dialogul moldo-rus. Totodata, este putin probabil ca Moldova va obtine bani de la Federatia Rusa. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul…

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI), Dan Dungaciu, considera ca Moscova nu doreste in acest moment ca Transnistria sa obtina independenta, dar ca malului stang al Nistrului sa i se ofere un statut special in cadrul Republicii…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala si a expediat în judecata cauza penala de învinuire a unui libanez care a prezentat cu buna stiinta declarații mincinoase în cauza penala de învinuire a fostului Consul Onorific al…

- Un libanez va comparea pe banca acuzatilor pentru prezentarea, cu buna stiinta, a declaratiilor mincinoase in cauza penala de invinuire a fostului Consul Onorific al Siriei in Republica Moldova, precum si a fostului Consul General al Republicii Moldova la Istanbul, Turcia. Procuratura Anticoruptie a…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- Liberalii au transmis marti o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, in care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Citeste si: Legile Justitiei ajung pe masa Curtii Constitutionale.…

- Fortele aeriene americane au semnat un contract cu Raytheon Missile Co. pentru producerea de rachete AMRAAM. Potrivit Pentagonului, in Arizona se va desfasura productia acestor rachete avansate, cu raza medie de actiune aer-aer. Livrarile de arme vor fi efectuate in zece tari ale lumii, in special in…

- "Este un inceput de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atat de grave pe cat par. Este bine sa discutam asta ca sa clarificam treburile la inceputul unui an pe care noi l-am anuntat ca va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Pentru ca sa asezam…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Intr-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, presedintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu incercari, un an cu lupte politice pe intern – intre presedintele tarii si majoritatea parlamentara,…

- Bascanul UTA Gagauzia, Irina Vlah, a declarat ca nu-i recomanda ex-presedintelui roman Traian Basescu sa vina in autonomie, pe motiv ca nu-i va putea asigura securitatea acestuia. Mai mult, ea a sugerat ca fostul sef de stat al Romaniei ar putea sa nu aiba acces in Gagauzia. Potrivit ei, locuitorii…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- ONG-ul, care face lobby pentru liderii Maia Sandu si Andrei Nastase, este acuzat ca ar fi implicat in razboiul hibrid dus de Federatia Rusa contra Occidentului. Este vorba despre Fundația Open Dialog, organizatie inregistrata in Polonia de ucraineanca Ludmila Kozlovska.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…