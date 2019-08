O reactie eficienta a Moscovei la testul efectuat de SUA cu racheta conventionala de croaziera cu raza medie de actiune, care contravine prevederilor Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), ar fi instalarea unor sisteme de rachete in Venezuela, a declarat vineri Aleksandr Serin, vicepresedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), citat de agentia de presa Interfax in pagina sa electronica. In acest context, el a afirmat ca este nevoie sa fie initiate consultari cu autoritatile de la Caracas in acest sens. "Ar fi desigur (un raspuns)…