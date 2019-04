Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sambata presedintele Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP. 'Ne gandim sa acordam cetatenia intr-o…

- Decizia Rusiei de a inlesni acordarea cetateniei ruse pentru locuitorii regiunilor separatiste din Ucraina constituie un alt atac al Moscovei asupra suveranitatii ucrainene, a declarat joi un purtator de cuvant al diplomatiei europene, cerandu-i Rusiei sa inceteze astfel de actiuni, informeaza Reuters.…

- Statele Unite au condamnat dur decizia președintelui rus Vladimir Putin de a simplifica procedura de acordare a cetațeniei ruse locuitorilor din regiunile separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifica obținerea cetațeniei ruse pentru locuitorii autoproclamatelor republici Donetsk și Lugansk din Ucraina. Documentul este publicat pe site-ul Kremlinului, transmite tvrain.ru. Conform decretului, cererea de obținere a cetațeniei…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Legislatorii rusi au aprobat miercuri noi sanctiuni pentru cei care insulta autoritatile online sau difuzeaza stiri false, sfidand astfel criticile in sensul ca astfel de masuri ar putea deschide calea spre cenzurarea directa a criticilor de catre stat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…