Rusia ar putea oferi Republicii Moldova un miliard de dolari

- Federatia Rusa ar putea acorda Republicii Moldova un miliard de dolari pentru reparatia drumurilor, a anuntat presedintele Igor Dodon in cadrul unei editii speciale la NTV. Seful statului spune ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre un suport masiv pentru proiecte de infrastructura,…

- In cadrul vizitei oficiale in Federatia Rusa, Igor Dodon a tinut un discurs in fata studentilor si a profesorilor de la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”. Presedintele a vorbit despre principalele etape de dezvoltare ale Republicii Moldova, mentionand si cat de important a fost anul…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații frațești.…

- Dupa intalnirea cu Patriarhul Kiril, Igor Dodon a mers la Kremlin unde a avut o noua intrevedere miercuri, 31 octombrie, cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Seful statului a apreciat dezvoltarea relatiilor economice moldo-ruse, de cand a preluat functia de presedinte al Republicii Moldova,…

- În cursul vizitei la Moscova a liderului Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele rus Vladimir Putin va anunța anumite decizii menite sa sporeasca popularitatea lui Dodon și a partidului sau socialist, înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate pentru februarie, scrie…

- Independența Republicii Moldova devine și mai vulnerabila într-un context geopolitic regional marcat de agonia imperialismului rus, agonie soldata cu ocuparea Crimeii și razboiul din estul Ucrainei. Sabia revanșei imperiale a Rusiei atârna din nou asupra Republicii Moldova. Este opinia…