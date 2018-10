Stiri pe aceeasi tema

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce...

- Rusia este preocupata de activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand Ucraina ca nu poate organiza manevre militare in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre.

- Rusia utilizeaza spatiul Marii Negre pentru proiectarea fortei militare in estul Mediteranei, a afirmat, potrivit agentiei Reuters, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in cursul unei conferinte internationale, scrie Mediafax."Federatia Rusa utilizeaza Marea Neagra pentru a proiecta forta…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.Tensiunile dintre…

- Confruntarea si starea de tensiune din relatiile dintre Moscova si Washington se intensifica. Mai mult, creste riscul unui conflict militar intre cele doua state, este de parere ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca noi negocieri privind situatia din Ucraina in asa-numitul format de discutii Normandia (Rusia, Ucraina, Franta si Germania) sunt imposibile in...

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…