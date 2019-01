Stiri pe aceeasi tema

- Capitanii a doua dintre vasele ucrainene sechestrate de Rusia, aflati in arest la Moscova, au refuzat sa depuna marturie, considerandu-se prizonieri de razboi, au anuntat avocatii acestora, potrivit Reuters preluata de Agerpres. Rusia a sechestrat, luna trecuta, trei nave ucrainene si pe cei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu se va intalni cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pana cand Moscova nu ii va elibera pe militarii ucraineni capturati in Crimeea, a declarat joi John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala.

- Ei au fost transferati cu avionul la inchisoarea Lefortovo, un penitenciar celebru din capitala Rusiei. Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov. Ucraina…

- Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov, informeaza site-ul agentiei Tass, relateaza Mediafax.

- Rusia va amplasa in curand noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in regiunea Crimeea, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Interfax, informeaza Reuters pe pagina electronica

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…