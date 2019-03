Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, a declarat, miercuri, intr-o intalnire cu atasati militari ai misiunilor diplomatice straine de la Kiev, ca Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, noteaza agentia de presa oficiala a Kievului. "Noi…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. 'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…

- Numarul de arme și militarilor ruși in Donbas și in jurul acestuia, precum și numarul de incalcari ale armistițiului nu indica deloc dorința Federației Ruse de a soluționa conflictul, a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Vladimir Elcenko, in discursul sau la Consiliul de Securitate…

- Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara, potrivit unui comunicat facut public de purtatoarea de cuvant a guvernului german Ulrike Demmer. Cei doi lideri au convenit "ca dezvoltarea continua a unui proces politic…

- Rusia pare hotarata sa impiedice Ucraina sa adere la NATO, iar recentul incident armat intre Paza de Coasta rusa si Marina ucraineana arata ca Moscova nu vrea sa faca vreo concesie cu privire la Crimeea, pe care a anexat-o in urma cu aproape cinci ani, comenteaza DPA.Anexarea Peninsulei ucrainene…

- In acest moment 2 pericole majore ameninta securitatea Romaniei si noi parem pierduti in Epoca de Piatra. Ucraina se pregateste de o invazie totala din partea Rusiei iar Serbia este la un pas sa invadeze Kosovo. Ganditi-va macar o secunda ce ar putea insemna asta pentru Romania...pentru orice geopolitician…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat, informeaza Agerpres. 'Statele Unite doresc o relatie…