Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Statele Unite si insurgentii talibani afgani, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA Novosti, noteaza Mediafax.Rusia va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Washington…

- Rusia a acuzat miercuri rebelii sirieni si Statele Unite ca blocheaza evacuarea unei tabere de refugiati din teritoriul aflat sub controlul lor in sudul Siriei, unde ONU a evocat in iunie conditii de viata "critice", scrie agerpres.ro.

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat în închisoare în Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sâmbata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri.

- Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra sa si un permis de utilizare terapeutica valabil doar in Statele Unite cand a fost perchezitionata pe aeroportul din Sankt Petersburg, a declarat serviciul de presa al tribunalului celui de-al doilea oras ca marime din Rusia.Ea "pastra…

- Miscare provocatoarea a Administratiei Trump chiar în fata lui Vladimir Putin si în zona în care presedintele rus se chinuie sa piarda controlul si influenta. John Bolton, consilierul pentru securitate nationala, se afla în mijlocul unui turneu care a început în…

- Vara aceasta a fost una incarcata in Rusia. Nu mai devreme de 10 august, 50 de mii de oameni au protestat in Moscova pentru alegeri locale libere. Reacția lui Putin nu a intarziat sa apara, acesta arestand organizatorii protestului, scrie CNN .

- Rusia si Statele Unite si-au reprosat reciproc, la ONU, faptul ca ar contribui, prin testele lor nucleare, la o noua cursa a inarmarii, iar Washingtonul a cerut ca Beijingul sa fie inclus in eventuale viitoare negocieri vizand sa limiteze aceasta cursa a inarmarii nucleare, relateaza AFP, conform…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…