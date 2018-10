Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…

- Seful Garzii Nationale a Rusiei, Viktor Zolotov, un aliat al presedintelui Vladimir Putin, l-a amenintat marti pe principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, provocandu-l la un duel pentru lansarea unor acuzatii de coruptie, in opinia sa, false si calomnioase, relateaza Reuters preluata…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in marja summitului tripartit privind Siria, care este "in curs de pregatire la Teheran", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit presei turce, summitul dintre…

- Proiectul de lege anuntat in ziua lansarii Cupei Mondiale la fortbal in Rusia, pe 14 iunie, si aprobat in prima lectura in Parlament luna trecuta, a provocat o unda de soc in toata tara si a scos mii de rusi in strada, la apelul Partidului Comunist. Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii,…

- Navalnii, care a fost arestat de politie sambata langa casa sa, a fost declarat vinovat de incalcarea legislatiei privind protestele, pentru conducerea si organizarea unui mars stradal la Moscova, in 28 ianuarie, in pofida refuzului autoritatilor de a-l autoriza, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Într-un format neobișnuit, liderii au facut declarații presei înainte de întâlnire. Dupa cum a clarificat Kremlinul, o astfel de decizie a fost luata, deoarece adresarea catre mass-media sâmbata la o ora târzie ar fi…