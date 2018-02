Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Moscow Times, preotii Bisericii Ortodoxe vor invata sa foloseasca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicatii, pentru a fi gata sa intervina in cazul unei situatii de razboi.

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Persoanele aflate intr-un parc de distracții din Tokyo au fost nevoite sa se adaposteasca, dupa ce sirenele au inceput sa sune, din cauza unui exercițiu de aparare civila. Potrivit ABC News, autoritațile din capitala japoneza au organizat acest exercițiu bazindu-se pe un scenariu in care Coreea de Nord…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters. Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie. Aprovizionarea Coreei de Nord cu petrol din Rusia constituie o incalcare a rezolutiilor Natiunilor Unite, afirma oficialii citati. "Nave ruse au efectuat transferuri de produse petroliere…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Ingerința Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marți secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Președintele Donald Trump "a spus clar în mai multe rânduri ca doua țari ca Rusia și…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Japonia va organiza luni și marți impreuna cu forțele americane și sud-coreene exerciții militare de detectare a rachetelor, au anunțat duminica responsabili japonezi, intr-un context de amenințari balistice nord-coreene, transmite AFP. Anunțul celui de-al șaselea exercițiu…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Rusia se opune cu fermitate dorinței Coreei de Nord de a deține arme nucleare și respecta toate sancțiunile impuse de Națiunile Unite impotriva acestei țari, dar Washingtonul se joaca cu focul, antrenand in provocarile sale Japonia și Coreea de Sud, a spus Serghei Lavrov

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- In noiembrie 2016, reprezentanții Ministerului rus al Apararii au raportat cu privire la succesul primului test al unei rachete balistice intercontinentale pentru viitorul complex feroviar „Barguzinsky“, care trebuia sa intre in serviciul Fortelor Strategice ruse pana cel tarziu in anul 2040. Dar, acum…

- Imparatul Akihito al Japoniei va abdica la 30 aprilie 2019 si va fi succedat de catre printul mostenitor Naruhito, a anuntat premierul japonez Shinzo Abe, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer…

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Intalnirea dintre cei doi a avut loc in statiunea Soci, situata pe malul Marii Negre, cu doua zile inaintea unui summit privind conflictul din Siriam la care vor participa si reprezentanti ai Iranului si Turciei. ”Vladimir Putin a purtat discutii cu presedintele sirian Bashar al-Assad, care…

- Agenția ONU pentru refugiați a cerut autoritațile de la Tokyo sa accepte relocarea mai multor solicitanți de azil, a anunțat luni șeful instituției, insistand ca Japonia sa ajute la rezolvarea acestei crize mondiale dupa ce a acordat statutul de refugiat doar pentru trei persoane in primul semestru…

- Ulterior, Japonia a depus un proiect de rezoluție solicitand o extindere de 30 de zile care ar permite sa se ajunga la un compromis cu privire la soarta acestui grup de anchetatori, numit (Mecanismului Comun de Investigație — Joint Investigative Mechanism), din care fac parte experți ai ONU și Organizației…

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune au lovit miercuri tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in apropiere de orasul sirian Albu Kamal, in provincia Deir al-Zor, a anuntat agentia de presa rusa RIA care citeaza Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere TU-22M3…

- Deputatii rusi au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritatilor ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizatie media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP si Reuters,…

- Statele Unite asigura acoperirea trupelor Statului Islamic in Siria si doar se preface ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a spus, marti, ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Sanctiunile sunt impuse in contextul in care situatia politica din Venezuela s-a transformat in haos in urma mai multor incercari esuate de dialog intre Administratia presedintelui Nicolas Maduro si opozitie. Pe langa embargoul asupra armelor, decizia UE stabileste cadrul legal pentru sanctionarea…

- Crearea noilor structuri de comanda militara în cadrul NATO poarta marca epocii Razboiului Rece, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Aleksandr Grusko, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie gândul.info „Este evident acum ca, prin luarea unor astfel…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Miniștrii apararii din statele membre NATO, reuniți la Bruxelles, au discutat despre incalcarea de catre Rusia a tratatului privind controlul armamentului și despre modalitațile de a determina Moscova sa il respecte, a declarat joi secretarul american al apararii James Mattis, citat de Reuters. …

- Statele membre NATO au cazut de acord sa infiinteze doua noi comandamente militare pentru a proteja Europa in cazul unui conflict cu Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Cu scopul amplificarii masurilor de descurajare impotriva Rusiei, ministrii Apararii din cadrul NATO…

- Tarile nordice au convenit luni, la Helsinki, sa-si intensifice cooperarea in domeniul apararii si schimbul de informatii despre supravegherea aeriana, pe fondul sporirii temerilor referitoare la activitatea militara a Rusiei in regiune, noteaza Reuters.''Situatia (referitoare la Rusia) este…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…