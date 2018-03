Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cit si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar fi trebui sa…

- Moldovagaz vine cu o reacție dupa ce Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Astfel, livrarile de gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate in volume depline, conform contractului existent.

- „Naftogaz“ și PGNiG din Polonia a semnat un contract de livrare urgenta a gazelor in luna martie, dupa ce monopolistul rus „Gazprom“ a refuzat sa furnizeze gaz catre Ucraina. {{275188}}„Contractul este valabil pina la sfirșitul lunii martie 2018. Volumul contractului este de peste 60 de milioane de…

- Gazprom a anunțat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atat livrarea, cat si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atat livrarea, cat si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Activitatea institutiior de invatamant din Ucraina este sistata, incepand de azi, pana la 6 martie, ca urmare a deciziei Gazprom de a inceta livarea de gaze in tara vecina.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul Cabinetul de miniștri…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a amenințat monopolul rusesc Gazprom ca va cere punerea de sechestru pe activele sale, inclusiv pe „Nord Stream – 2“, in cazul in care compania refuza sa plateasca catre „Naftogaz“ cele 2,56 miliarde $, conform deciziei Curții de Arbitraj de la Stockholm, transmite…

- Arbitrajul de la Stockholm a dat caștig de cauza companiei ucrainene Naftogaz in procesul pe care l-a intentat impotriva Gazprom pentru compensarea volumelor de gaze care nu au fost furnizate de Gazprom in cadrul contractului de tranzit. Prin decizia Arbitrajului de la Stockholm, Naftogaz obține despagubiri…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat parlamentului…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. 'Memoriul…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamini, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie. Opozantul si…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- Uniunea Europeana a lasat pe planul doi securitatea energetica si pare ca a luat in calcul ce este mai important pe termen scurt: consumatorii din UE sa beneficieze de un pret redus la gazele naturale, indiferent de provenienta lor. Mai poate, insa, Rusia, sa se foloseasca de gaz ca de o arma politica?…

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Atata timp cat Rusia neaga participarea sa directa la conflictul din estul Ucrainei, situația din Donbas nu va fi rezolvata, susține Kurt Volker, reprezentantul special al SUA in Ucraina, intr-un interviu cu Deutsche Welle. Diplomatul american afirma ca Rusia nu dorește (sau nu poate – n.r.) sa ocupe…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Importurile vor fi reluate ca urmare a unei hotarari recente a Curtii de Arbitraj de la Stockholm, care a redus importurile obligatorii si, de asemenea, pretul la care acestea sunt efectuate. Naftogaz anticipeaza ca in 2018 va importa pana la 5 miliarde de metri cubi gaz de la Gazprom, la un pret sub…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- „Naftogaz” Ucriana, distribuitorul național de gaze, a caștigat arbitrajul impotriva Gazprom la toate articolele disputate pe marginea contractului de furnizare a gazului semnat de cele doua in 2009, se arata intr-o declaratie a Naftogaz, transmisa de Interfax-Ucraina. Arbitrajul de la Stockholm a…

- Jurnalista rusa Xenia Sobciak, care și-a exprimat intenția de a concura pentru postul de președinte al Federației Ruse, a anunțat posibilitatea unor plați catre Ucraina pentru ocupație, distrugeri (in Donbas) și pierdere de vieți omenești. Potrivit corespondentului UNIAN in Rusia, Sobciak ar fi declarat…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Ucraina cel mai probabil il va extrada pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, insa el ar putea fi judecat in situ daca decizia privind apelul sau de a ramane in tara este intarziata, a declarat vineri Procurorul General al Ucrainei, Iuri Lutenko, potrivit Reuters. Saakasvili a intrat in Ucraina…

- Compania care administreaza caile ferate ucrainene, Ukrzaliznitsya, a anuntat, miercuri, ca analizeaza o posibila sistare a comunicatiilor feroviare catre Rusia, dupa ce Moscova a transferat toate trenurile sale de pasageri pe rute care ocolesc teritoriul Ucrainei, relateaza site-ul Radio Chisinau.

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters. De asemenea, preturile la gaze…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Agresiunea Rusiei in Ucraina nu poate fi noua normalitate in Europa, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, in cadrul celei de-a 24-a ședințe a Consiliului ministerial al OSCE de la Viena. „Rusia, prin acțiunile sale, a incalcat toate cele zece principii ale Actului Final de la…