- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost închisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…

- Unsprezece ministri de Externe, printre care si cel al Romaniei, Teodor Melescanu, au semnat o declaratie comuna prin care condamna Rusia pentru anexarea Crimeei si acuza Kremlinul ca nu respecta dreptul international. Textul a fost publicat miercuri in The Guardian sub titlul ”Occidentul nu trebuie…

- Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre. Intensificarea constanta a activitatii militare a Rusiei in Crimeea, culminand cu incidentul de la Kerci, si conflictul in desfasurare din Ucraina de Est, hartuirea avioanelor…

- Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii. "Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre.…

- SUA au reafirmat miercuri ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi, transmite AFP. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei…

- Regatul Marocului ar vrea sa devina o platforma pentru accesul Rusiei pe continentul african, a declarat astazi, la Rabat, ministrul pentru afaceri externe și colaborare internaționala al Marocului, Naser Burita, în cursul conferinței de presa comune ținuta cu șeful Ministerului de Externe al…