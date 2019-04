Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO in Marea Neagra deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sambata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Bineinteles, vom lua toate masurile necesare pentru…

- Rusia va fi nevoita sa ia masuri reciproce si asimetrice in replica la posibilele amenintari ce rezulta din intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, a declarat sambata un oficial al armatei ruse, citat de Xinhua. Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor…