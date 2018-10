Presa occidentala a scris recent ca Rusia amplaseaza trupe in Libia, aparent cu scopul de a susține una dintre gruparile beligerante in razboiul civil, scrie meduza.io . Prima informație a aparut in 8 octombrie in The Sun, intr-un articol in care se afirma ca Vladimir Putin vrea sa transforme țara nord-africana in "noua sa Libie". Informația a fost insa ulterior confirmata de publicația ruseasca RBC.