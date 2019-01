Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei (CoE) si Rusia trebuie sa gaseasca o solutie la criza cu care se confrunta de mai multi ani, pentru a impiedica Moscova sa paraseasca organizatia, a declarat marti, la Strasbourg, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza AFP. "Consiliul Europei trece evident printr-o perioada…

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP. Peste 1.700…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, scrie agerpres.ro.

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizând împiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce în spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati în operatiuni clandestine în strainatate,…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…

- La o ceremonie care marcheaza centenarul agentiei de spionaj GRU a Rusiei, Putin i-a laudat pe membrii sai pentru coordonarea unor operatiuni speciale curajoase si a declarat ca sunt un model pentru generatiile viitoare.Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…