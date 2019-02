Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Federatia Rusa si-a suspendat participarea la Tratatul INF, incheiat in timpul Razboiului Rece intre SUA si Uniunea Sovietica, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acest tratat, acuzand Moscova de incalcarea prevederilor acestuia. Tot atunci Vladimir Putin a declarat ca Rusia trebuie sa dezvolte noi rachete ca raspuns la actiunile SUA.

Sistemul de rachete "Kalibr" are mai multe versiuni care difera in ceea priveste modul in care rachetele sunt lansate, domeniul de aplicare, natura tintelor si viteza. Aceste rachete pot…