Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va lua in considerare in planificarea apararii sale de desfasurarea unui contingent consolidat al fortelor armate ale SUA in Polonia, mentioneaza Ministerul de Externe de la Moscova intr-un comunicat, citat de agentia de presa oficiala TASS potrivit Agerpres. 'Regretam decizia Washingtonului…

- Presedintele american Donald Trump a menționat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, in conditiile in care Administratia de la Varsovia a cerut masuri pentru descurajarea Rusiei.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a anuntat, miercuri seara, ca analizeaza posibilitatea de a transfera 2.000 de militari americani din Germania in Polonia, in conditiile in care Administratia de la Varsovia a cerut masuri pentru descurajarea Rusiei, potrivit mediafax.Statele Unite…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.…

- Putin discuta cu Erdogan, la Kremlin, despre rachetele de tip S-400 si alte ”proiecte promitatoare” in vederea unei cooperari militare. In aceasta reuniune, la Kremlin, Putin a anuntat ca vrea sa discute despre ”obiective serioase vizand sa consolideze cooperarea militara si tehnica” intre…

- Reuniunea de saptamana aceasta de la Washington a ministrilor de externe din statele NATO va lua in discutie toate elementele amenintarii constituite de Rusia si va incerca sa convina asupra unui pachet de masuri vizand consolidarea prezentei militare aliate in Marea Neagra, a declarat un responsabil…

- Maria Butina, in varsta de 30 de ani, care a fost retinuta in iulie 2018 si de atunci se afla in arest, nu a facut nicio declaratie cand a comparut joi in fata tribunalului din capitala americana. In decembrie, ea a recunoscut ca a conspirat cu un oficial rus si doi americani, din 2015 pana…

- Mai multi soldati rusi au ajuns in Venezuela pentru a discuta despre o cooperare militara, dupa cum anunta presa rusa, iar Kremlinul respinge cererea presedintelui american Donald Trump ca Rusia sa se retraga din tara sud-americana, scrie Reuters.