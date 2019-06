Stiri pe aceeasi tema

- Criza rachetelor cubaneze s-ar putea repeta din cauza instalarii de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Europa de Est, a avertizat, luni, Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni…

- Desfasurarea de catre Washington a sistemelor terestre pentru rachete in apropierea granitelor Rusiei ar putea conduce la o situatie periculoasa comparabila cu criza rachetelor din Cuba, a declarat luni viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de Reuters. Rusia a criticat puternic planurile…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, in legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Polonia, avertizand ca decizia amplifica tensiunile in Europa, anunța MEDIAFAX."In mod categoric, suntem preocupati de acest plan, deoarece…

- Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind instalarea temporara a sistemului balistic THAAD in Romania, a anuntat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, argumentand ca sunt necesare clarificari suplimentare privind baza de la Deveselu.

- Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind instalarea temporara a sistemului antiracheta Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Romania. Anuntul a fost facut vineri de Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, argumentand ca sunt necesare clarificari suplimentare…

- Dupa ce Statele Unite au anunțat instalarea la Baza de la Deveselu din Romania a unui nou sistem balistic, Moscova a cerut explicații privind noile arme și rolul lor in viitor, a anunțat adjunct al ministrului rus de Externe. Potrivit acestuia, Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind…

- Moscova se opune propunerii SUA privind trimiterea mai multor nave NATO in zona Marii Negre pentru a descuraja Rusia și pentru a asigura trecerea ambarcațiunilor ucrainene, a informat miercuri Kremlinul, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Washingtonul a lucrat la un pachet…