- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca 'teritoriile unde se afla centrele de decizie', in cazul in care SUA vor instala noile sisteme de armament in Europa, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- Rusia va riposta oricarei desfasurari de rachete nucleare americane cu raza ”intermediara” de actiune in Europa si va tinti atat tarile in care aceste rachete vor fi desfasurate, cat si Statele Unite, a amenintat, miercuri, in discursul sau anual in fata deputatilor si sentorilor, presedintele rus Vladimir…

- Vladimir Putin amenințat miercuri ca Rusia va amplasa rachete capabile sa atace nu doar țarile unde se afla amenințari la adresa sa, ci și "teritoriile unde se afla centrele de decizie" ale acestor amenințari, ca raspuns la instalarea de noi sisteme americane în Europa, scrie AFP."Vreau…

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Gabriel Leș, ministrul Apararii, ii raspunde lui Vladimir Putin, dupa ce președintele Rusiei a declarat ca Romania a fost obligata de SUA sa gazduiasca scutul de la Deveselu. ”Credeți ca vreun stat din Europa vrea rachete balistice americane?”, a intrebat Putin, intr-un nou atac la adresa NATO.Leș…

- Tarile europene din cadrul Aliantei Nord-Atlantice nu vor sa gazduiasca sisteme balistice ale Statelor Unite, dar nu indraznesc sa se opuna, deoarece au suveranitate limitata, afirma presedintele Rusiei, Vladimir Putin."Credeti ca vreun stat european vrea sa fie instalate in Europa rachete…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…