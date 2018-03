Rusia amenință România, după decizia de expulzare a unui diplomat rus Oficialii de la Moscova replica dur la decizia de expulzare a diplomatilor rusi luata de 17 state, printre care si Romania, dupa otravirea fostului spion Serghei Skripal. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, a anuntat luni seara la postul oficial de televiziune Rossia 1 ca vor fi luate masuri impotriva fiecarei tari care a expulzat diplomati ai Kremlinului. „Vor exista replici pentru tot ceea ce am vazut azi. Se vor lua masuri corespunzatoare in cazul fiecarei tari, atat in ceea ce priveste expulzarea diplomatilor, cat si inchiderea Consulatului… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

