Rusia amenință Occidentul. Căștile albe trebuie să dispară! "Prezenta castilor albe este o sursa de amenintare", a afirmat reprezentantul Moscovei in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate, convocat de Rusia. "Teroristii trebuie sa plece", a mai spus el, potrivit relatarii unui diplomat care a cerut sa nu ii fie dezvaluita identitatea.

Rusia a mai acuzat si in trecut voluntarii care acorda ajutor in zonele controlate de rebeli ca au legaturi cu teroristii. Mai multe surse diplomatice au afirmat, potrivit AFP, ca Washingtonul, Londra si Parisul au respins "informatiile false" in acest sens. "Castile albe fac parte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

