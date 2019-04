Rusia ameninţă NATO: poate contracara oricând consolidarea prezenţei Alianţei în Marea Neagră Astfel, Alianta Nord-Atlantica doreste sa trimita mai des avioane de recunoastere si nave militare in Marea Neagra, fiind preocupata de securitatea Georgiei si a Ucrainei, ambasadoarea SUA la NATO, Kay Bailey Hutchison, explicand ca aceste masuri vor contribui la 'descurajarea unei Rusii foarte agresive' care a 'trimis marinari ucraineni in inchisoare'. Potrivit lui Hutchison, NATO intentioneaza sa 'asigure trecerea sigura a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci', care fac legatura intre marile Neagra si Azov, dupa ce in noiembrie trecut garzile de coasta ruse au deschis focul si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

