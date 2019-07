Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins miercuri un nou avertisment din partea Statelor Unite privind achizitia de rachete rusesti, transmit Reuters si AFP. "Solicitam partii americane sa nu faca pasi gresiti, care ar exclude diplomatia si dialogul si ar dauna relatiilor", a comunicat Ministerul de Externe de…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Rusia va lua in considerare in planificarea apararii sale de desfasurarea unui contingent consolidat al fortelor armate ale SUA in Polonia, mentioneaza Ministerul de Externe de la Moscova intr-un comunicat, citat de agentia de presa oficiala TASS. 'Regretam decizia Washingtonului si…

- Boris Johnson, candidat declarat la postul de premier al Marii Britanii dupa plecarea Theresei May, va trebui sa raspunda in fața justiției, fiind acuzat de lansarea de minciuni in campania electorala, precum și dupa referendumul din iunie 2016 privind Brexitul. Intr-un comunicat oficial dat publicitații…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Spaniei la Moscova pentru a-i cere explicatii cu privire la declaratii ale sefului diplomatiei spaniole Josep Borrell, care a catalogat saptamana trecuta Rusia drept un ”inamic vechi”, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Grecia…

- Marea Britanie a interceptat trei avioane militare rusești deasupra Marii Baltice, acesta fiind cel de-al doilea incident de acest fel din ultimele zile, a anunțat joi Ministerul britanic al Apararii, potrivit site-ului agenției Reuters potrivit mediafax. Aeronavele britanice Typhoon au fost…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

