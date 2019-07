Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- Alianta Nord-Atlantica cere Rusiei sa distruga pâna în august noua racheta pe care a dezvoltat-o încalcând prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizând ca în caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarâta…

- Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni.Rusia…

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni. Rusia are la…