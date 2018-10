Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca. Putin a…

- Intr-un articol stiintific, Sibkov afirma ca pentru a contracara eventuale agresiuni din partea Vestului, Moscova nu ar trebui sa intre intr-o competitie a rachetelor nucleare cu Washingtonul. Presedintele Academiei de Probleme de Geopolitica este de parere ca un eventual "raspuns asimetric" ar avantaja…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- 'Presedintele Trump va fi foarte bucuros sa va intalneasca la Paris, in marja comemorarii a 100 de ani de la semnarea Armistitiului', a spus Bolton la inceputul intrevederii sale cu Vladimir Putin la Moscova. Putin i-a spus lui Bolton ca Rusia este uneori surprinsa de masurile, in opinia…

- Marea Britanie sustine ”absolut hotarat” Statele Unite in urma anuntului presedintelui american Donald Trump potrivit caruia vrea sa se retraga dintr-un acord istoric in domeniul controlului armamentului nuclear incheiat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul britanic al Apararii…

- Moscova l-a avertizat duminica pe liderul Casei Albe, Donald Trump, ca intentia lui de a retrage SUA din INF, tratatul nuclear semnat de cele doua parti in timpul Razboiului Rece, este un pas „foarte periculos“.

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…