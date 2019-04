Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO in Marea Neagra deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sambata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, informeaza EFE. "Bineinteles, vom lua toate masurile necesare pentru a neutraliza amenintarile…

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO in Marea Neagra deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sambata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Bineinteles, vom lua toate masurile necesare pentru…

- Alianta Nord-Atlantica nu doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, dar nici nu va avea o abordare "naiva", a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, in discursul rostit in Congresul SUA la 70 de ani de la semnarea Tratatului Nord-Atlantic, scrie Mediafax."Nu vrem o noua cursa a…

- Moscova se opune propunerii SUA privind trimiterea mai multor nave NATO in zona Marii Negre pentru a descuraja Rusia și pentru a asigura trecerea ambarcațiunilor ucrainene, a informat miercuri Kremlinul, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Washingtonul a lucrat la un pachet…

- Rusia a criticat miercuri planurile Statelor Unite de a solicita o sporire a prezentei NATO in Marea Neagra, intrucat in opinia Moscovei o asemenea masura implica ''riscuri militare'' si nu contribuie la securitatea in regiune, transmite agentia EFE. ''Orice sporire a prezentei…

- Rusia a criticat miercuri planurile Statelor Unite de a solicita o sporire a prezentei NATO în Marea Neagra, întrucât în opinia Moscovei o asemenea masura implica ''riscuri militare'' si nu contribuie la securitatea în

- Statele Unite vor dezvolta modalitati de reactie "militara" pentru a opri orice avantaj strategic pe care Rusia l-ar putea obtine prin încalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat vineri presedintele american, Donald Trump, care

- Flota rusa a Marii Negre monitorizeaza miscarile distrugatorului american Donald Cook, care a intrat in Marea Neagra, a declarat sambata Centrul National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Rusia, informeaza agentia TASS, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…