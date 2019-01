Rusia ameninţă că va ataca nave americane în Marea Neagră "Fortele Flotei Marii Negre au inceput sa urmareasca distrugatorul echipat cu rachete ghidate USS Donald Cook imediat dupa ce a intrat in Marea Neagra", a spus centrul, potrivit caruia miscarile distrugatorului american sunt monitorizate de nava de paza Pytlivy, precum si cu ajutorul mijloacelor electronice si tehnice ale flotei. USS Donald Cook a intrat in Marea Neagra sambata la ora 20.00, a specificat Centrul National de Control al Apararii din Rusia. Militarii rusi au reamintit ca, in conformitate cu Conventia de la Montreux, care reglementeaza tranzitul si navigarea prin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa a Marii Negre monitorizeaza distrugatorul american Donald Cook, care a intrat în Marea Neagra, a anunțat Centrul National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Rusia, scrie Agerpres, citând agentia TASS."Fortele Flotei Marii Negre au început…

- La summitul UE care va avea loc saptamâna viitoare se vor pune în discutie probleme importante privind securitatea tarilor din Europa precum si situatia din largul peninsulei Crimeea. Referitor la acest ultim punct, cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va solicita o…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat marti, 4 decembrie, cu aproximaiv 15 apropiati ai militarilor capturati de Rusia in timpul unei confruntari maritime care a avut loc la sfarsitul lui noiembrie in Marea Neagra, promitandu-le ca va lupta pentru eliberarea acestora. „Nu se va face niciun…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut statelor membre NATO, dar mai ales Germaniei, sa desfasoare nave in Marea Azov, pentru a sustine astfel Kievul in conflictul sau cu Moscova, in urma incidentului armat cu forte ruse in largul Crimeei, relateaza News.ro.

- 'Cu siguranta ii incurajam pe aliatii nostri europeni sa studieze atent ideea unor sanctiuni suplimentare (impotriva Rusiei) care ar putea fi implementate', a spus Kurt Volker. 'Am vazut ca Germania si Franta au declarat ca nu au in vedere in prezent astfel de masuri, insa cred ca lucrurile…

- 'Cu siguranta ii incurajam pe aliatii nostri europeni sa studieze atent ideea unor sanctiuni suplimentare (impotriva Rusiei) care ar putea fi implementate', a spus Kurt Volker.'Am vazut ca Germania si Franta au declarat ca nu au in vedere in prezent astfel de masuri, insa cred ca lucrurile…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit aceleiasi surse.In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare…