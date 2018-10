Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul ortodox grec al Austriei si exarh al Ungariei, Kardamakis (45 de ani), a declarat ca adoptarea unei decizii privind acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost amanata - scrie Agentia RBC, mentionand ca mitropolitul a facut aceasta declaratie in marja reuniunii Sinodului…

- Al doilea suspect in cazul Skripal, Aleksandr Evghenievici Miskin, decorat de Putin pentru eroism; suspectul a participat la operatiuni secrete in Transnistria, dezvaluie Bellingcat in Parlamentul britanic. Acest barbat - un medic militar angajat de catre serviciul militar rus de informatii…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat ca suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol dupa ce Patriarhul Bartolomeu i-a dat semne ca va accepta autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, adica independenta canonica a Kievului si iesirea sa de sub influenta Moscovei.

- Serviciul Diplomatic palestinian și ambasadorul Palestinei la Moscova au negat declarațiile facute anterior de catre ambasador despre presupusa recunoaștere de catre Palestina a ”referendumului” din Crimeea, care a devenit pretext pentru anexarea peninsulei de catre Rusia. Aunțul a fost raspandit de…

- Statele Unite si-au extins luni sanctiunile impotriva Moscovei, cu noi restrictii asupra unor exporturi americane catre Rusia care ar putea avea utilizare militara, relateaza dpa. Anuntate la inceputul lunii august, masurile se bazeaza pe acuzatia ca guvernul rus este responsabil pentru otravirea aproape…

- Celebrul actor american Steven Seagal, cel care a primit cetațenie rusa de la președintele Vladimir Putin, a fost insarcinat de Moscova cu imbunatațirea relațiilor diplomatice ruso-americane. Potrivit MAE rus, Seagal va fi reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol…

- Donald Trump a declarat joi ca asteapta cu nerabdare o noua intalnire cu Vladimir Putin – in toiul unei polemici in centrul careia se afla declaratiile sale de la Helsinki -, atacand presa, pe care o acuza ca nu a subliniat ”marele succes” al summitului lor, relateaza AFP. Presedintele american se afla…

- Rusia poate colabora cu SUA pentru gestionarea pietei mondiale a gazelor naturale, astfel incat preturile sa nu creasca, dar nici sa nu scada prea mult, Moscova fiind de asemenea dispusa sa continue tranzitul gazelor naturale prin Ucraina chiar daca va fi construit si gazoductul Nord Stream 2, a declarat…