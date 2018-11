Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul Austriei la Moscova in urma anuntului Vienei ca un colonel din armata austriaca este suspectat ca a spionat timp de decenii in favoarea Rusiei, transmit dpa si AFP. Ambasadorul austriac Johannes Eigner a fost convocat la Ministerul de Externe rus, a relatat presa de stat rusa. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat in cursul diminetii ca un colonel de armata, in prezent retras din activitate, este suspectat ca a lucrat pentru serviciile de informatii ruse incepand din anii 1990 si pana in anul acesta. Kurz a precizat ca insarcinatul…