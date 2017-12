Stiri pe aceeasi tema

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, a fost nominalizat la președinție in cadrul unei intalniri al unui grup de inițiativa al cetațenilor din Moscova – pe plaja stațiunii Serebrianii Bor. „Pentru” au votat 742 de persoane, transmite corespondentul AR la Moscova, Natalia Vasilieva. Decizia…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Rusia a intrat oficial in campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, scrutin ce se va desfațura pe 18 martie. Marele favorit este președintele Vladimir Putin, care candideaza pentru cel de-al patrulea mandat, relateaza AFP și agenția rusa ITAR-TASS. Rusia incepe astazi trei luni de campanie…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca va participa la alegerile prezidențiale din martie, 2018, în calitate de independent, scrie paginaderusia.ro „Va fi o autonominalizare, dar contez pe sprijinul unor forțe politice și organizații sociale care îmi împartașesc…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Un membru al Parlamentului European maghiar, care aparține partidului naționalist opoziției Jobbik, a fost acuzat de spionarea instituțiilor Uniunii Europene pentru Rusia, au declarat miercuri procurorii maghiari, citați de Reuters. Acuzațiile impotriva europarlamentarului Bela Kovacs, care includ utilizarea…

- Rusia se asteapta la noi complicatii in relatiile sale cu SUA la inceputul anului 2018, deoarece sunt posibile noi sanctiuni din partea Washingtonului impotriva Moscovei, a declarat marti agentiei de presa RIA Novosti ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei în UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie Deutsche Welle.

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Totul este pregatit de catre consilierii lui Putin, mai ramane sa vada cum si cand va fi oportun sa anunțe liderul de la Kremlin faptul ca intra in lupta la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor convins ca va mai castiga un mandat.

- Vladimir Putin si Donald Trump au aprobat o declaratie comuna in privinta Siriei dupa o scurta consultare la summitul APEC din Vietnam, a declarat Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, potrivit agentiilor de presa rusesti, citate de Reuters. Declaratia a fost pregatita special…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- La Beijing, delegatia americana care l-a insotit pe Trump, a incheiat cu pateneri chinezi acorduri a caror valoare depeste 250 de miliarde de dolari. O cifra cu adevarat impresionanta! Nici chiar partea chineza nu s-a asteptat la un asemenea succes! Nu intamplator un oficiail chinez a exclamat: "Este…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ‘Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din pacate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential...

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a confirmat ieri ca presedintele Frantei va sosi in Rusia, in cadrul Forumului economic din Sankt Petersburg, in mai anul viitor, onorand invitatia facuta de Putin la Versailles, in luna mai. Forumul de la Sankt Petersburg are loc in perioada 24-26 mai 2018. Alegerile…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe retelele sociale in timpul campaniei electorale prezidentiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase initial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP.Facebook, Twitter si Google se afla in vizorul…

- O jurnalista a devenit a doua femeie ce intra in cursa prezidentiala din Rusia, declarand luni ca face campanie pentru drepturile mamelor singure si ale copiilor, relateaza Reuters.Alegerile prezidentiale vor avea loc in luna martie a anului viitor, si este de asteptat ca presedintele Vladimir…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii în ancheta cu privire la interferentele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters, via Agerpres. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste acuzatii, dar CNN noteaza…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Avocatul Alexei Navalnîi nu are niciun drept legal sa candideze în cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a anuntat, duminica, pe contul sau de Instagram, ca a fost eliberat dupa 20 de zile petrecute in detentie pentru incalcarea in mod repetat a legii privind organizarea mitingurilor. "Am fost eliberat. In 20 de zile am citit 20 de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic, sâmbata, despre dezvoltarea cooperarii economice si despre situatia din Siria, a anuntat Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax. "În timpul unui…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington in strainatate constituie o problema esentiala pentru Rusia si China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In interventia sa din cadrul unei conferinte privind neproliferarea in lume gazduite…

- Candidatura vedetei de televiziune apropiata de opoziție Ksenia Sobceak transforma alegerile prezidențiale din Rusia din luna martie 2018 intr-un "show", sporind interesul pentru acest scrutin cu rezultat previzibil, opinau joi canalele media ruse, citate de AFP. "Ksenia Sobceak…

- Sebastian Kurz (foto), 31 de ani, va fi noul cancelar al Austriei. Liderul Partidului Popular (OVP) a castigat alegerile cu 31,7 procente, fiind urmat de Partidul Social Democrat (SPO) cu 26,9%, iar pe locul trei s-a clasat formatiunea de extrema dreapta, Partidul Libertatii (FPO) cu 26%.…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Ministerul de Externe rus nu exclude posibilitatea de a-i ordona Washingtonului sa-și reduca personalul diplomatic din Rusia la 300 de persoane, sau mai puțin, potrivit șefului Departamentului pentru America de Nord al ministerului, Gheorghi Borisenko, citat de agenția RIA, transmite miercuri Reuters.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat miercuri ca înca nu a decis daca va candida din nou la alegerile prezidentiale din martie 2018 pentru a obtine al patrulea (si ultimul) mandat prezidential, informeaza agentiile Reuters si EFE. "Nu doar ca nu am decis împotriva…

- Kremlinul și-a exprimat marți speranța ca noul ambasador numit de președintele american Donald Trump in Rusia, Jon Huntsman, va putea contribui la relansarea relațiilor ruso-americane, informeaza agenția de presa Reuters. Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost condamnat la 20 de zile de inchisoare pentru indemn la manifestații neautorizate, ceea ce ii va suspenda campania pentru alegerile prezidențiale din martie, relateaza AFP. "Este un cadou pentru aniversarea lui Putin", a declarat opozantul…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost condamnat luni la 20 de zile de inchisoare pentru indemn la manifestații neautorizate, ceea ce ii va suspenda campania pentru alegerile prezidențiale din martie, relateaza AFP. "Este un cadou pentru aniversarea lui Putin",…

- Regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite este așteptat joi in vizita oficiala in Rusia, a anunțat luni consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agenția oficiala TASS, informeaza AFP. Ușakov a anunțat de asemenea ca noul ambasador al SUA la Moscova, Jon Huntsman, îi…

- Compania Facebook a anunțat ca intenționeaza sa ofere luni Congresului american copii ale celor circa 3.000 de reclame despre care rețeaua de socializare a spus ca au fost cumparate cel mai probabil de persoane din Rusia in lunile de dinaintea și de dupa alegerile prezidențiale de anul trecut din…

- Oligarhul rus de origine moldoveana Boris Mints (59 de ani) este pe cale sa încheie o tranzactie de proportii care îi va spori substantial averea. El discuta vânzarea unui pachet important de actiuni din compania sa O1 Properties, unul dintre cei mai mari proprietari…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, a fost retinut de politie vineri la iesirea din imobilul sau din Moscova, în timp ce se îndrepta la un miting de campanie în provincie, a anuntat el într-o postare pe Twitter, potrivit AFP. "M-au retinut…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost reținut de poliție vineri la ieșirea din imobilul sau din Moscova, in timp ce se indrepta la un miting de campanie in provincie, a anunțat el intr-o postare pe Twitter, potrivit AFP. "M-au reținut în holul imobilului.…

- Comisia pentru afaceri externe a camerei superioare a Congresului aprobase numirea marți. Jon Huntsman, in varsta de 57 de ani, este un fost guvernator al statului american Utah și fost ambasador in China in timpul președinției lui Barack Obama, iar in 2012 a incercat sa obțina investitura…