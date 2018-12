Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) in urmatoarele 60 de zile, daca Rusia nu va renunța la rachetele de croaziera. Anunțul a fost facut de secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Compania Facebook Inc a anunțat printr-un comunicat ca a blocat 115 conturi suspectate ca ar avea legaturi cu entitați straine, cu cateva ore de inceperea alegerilor parlamentare si regionale din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Compania care administreaza…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…

- La cateva saptamani dupa ce Donald Trump a anunțat ca Statele Unite se retrag din tratatul nuclear cu Rusia, oficialii de la Kremlin au inițiat exerciții de razboi la scara larga. Conform declarațiilor de la Kremlin, Statele Unite se pregatesc serios de razboi. Singurul motiv pentru care președintele…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Studiul publicat de U.S. National Library of Medicine face referire la intervalul 2011 - 2017 si a luat in evidenta toate cazurile de deces documentate ca fiind rezultatul unor accidente survenite in timp ce victima folosea telefonul mobil pentru poze selfie. Aproximativ jumatate dintre decese au fost…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Prețul petrolului Brent a atins marți un nou maxim al ultimilor patru ani, din cauza apropierii intrarii în vigoare a sancțiunilor Statelor Unite împotriva Iranui și a reticenței OPEC și a Rusiei de a crește producția pentru a compensa impactul anticipat asupra ofertei, transmite Reuters. …