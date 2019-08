Rosatom a declarat ca accidentul din 8 august s-a produs in timpul testarii unei rachete implicand o "sursa de energie izotopica" pe o platforma in Marea Alba. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in acest accident.



Ministerul rus al Apararii declarase initial ca nivelul de radiatii a ramas normal, dar oficiali din orasul Severodvinsk (nord-vestul Rusiei) au afirmat ca au inregistrat o crestere a radioactivitatii pentru scurt timp.



Ulterior, Agentia rusa de meteorologie a admis ca nivelul de radiatii crescuse de 16 ori peste cel normal.



"Efectuarea acestui…