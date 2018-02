Rusia afirma ca poate face ce doreste la Kaliningrad, fara a informa NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Saratov Airlines a decis, luni, sa retraga temporar din serviciu toate aeronavele Antonov An-148, ca urmare a accidentului aviatic produs duminica in apropiere de Moscova, in urma caruia 71 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad. Motiv pentru o reacție dura, in primul rand de la Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, dar și pentru reacții nepublice la nivelul liderilor țarilor potențial vizate.

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters. Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- JO 2018. Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul International Olimpic (CIO) pentru dopaj institutionalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizati sa participe la competitia organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) sub drapelul olimpic si in conditii…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei, potrivit Rador care citeaza The Telegraph.

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Rusia nu va trimite delegația sa la sesiunea din ianuarie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), deoarece regulamentul organizației nu a fost modificat așa cum a cerut anterior Moscova, a declarat vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Petr Tolstoi, care supravegheaza activitatea internaționala…

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa. Relatiile NATO-Rusia au atins cel mai scazut nivel de dupa Razboiul…

- Organizarea Campionatului Mondial a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova, informeaza Mediafax. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk,…

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Ingerința Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marți secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Președintele Donald Trump "a spus clar în mai multe rânduri ca doua țari ca Rusia și…

- Intr-o reuniune a Comitetului național antiterorism din Rusia, Bortnikov a dezvaluit ca o celula extremista din Asia Centrala planuiește sa comita 'acte teroriste' in regiunea Moscovei in timpul vacanței de Anul Nou și al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia.Autoritațile…

- SUA a avertizat Rusia ca va incepe sa dezvolte noi rachete nucleare daca Moscova nu se va conforma in continuare tratatului de control al armamentelor pe care este acuzata ca il incalca. Oficialitati americane au spus ca Donald Trump vrea sa ramana in cadrul tratatului fortelor nucleare cu raza medie…

- Intre 2 decembrie și 5 decembrie 2017, o delegație a Bisericii Ortodoxe Romane a fost la Moscova, la invitația Patriarhului Kiril al Moscovei și al Intregii Rusii. Ultima vizita in Rusia la un asemenea nivel a avut loc cu noua ani in urma, intre 8-9 decembrie 2008, cu prilejul funeraliilor patriarhului…

- Ghinion teribil pentru mijlocasul Alex Bourceanu (32 de ani). In ultima etapa a anului, cand mai erau 20 de minute de jucat, fostul stelist a suferit o accidentare groaznica. A fost nevoie ca romanul sa fie dus, mai intai, la Moscova, de unde va ajunge, ulterior, in Germania.

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- Statele Unite si Rusia s-au acuzat reciproc, joi, de destabilizarea situatiei din Europa, in marja reuniunii anuale de la Viena a ministrilor de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger,…

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care gigantul american va sabota afisarea stirilor postate de postul de televiziune international Russia Today (RT) si agentia Sputnik in motorul sau de cautare, a avertizat marti vicepresedintele Dumei de…

- Rusia a inceput sa construiasca un gard intre Ucraina si peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o in 2014, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Gardul, inalt de doi metri, ar urma sa se intinda pe o lungime de 50 de km si sa fie gata in prima jumatate a anului 2018.

- "O Europa sigura, capabila sa descurajeze amenintarile aeriene si balistice si alte forme de agresiune, genereaza pace si stabilitate in cadrul NATO si pe continentul european", se afirma intr-un comunicat. Departamentului de Stat de la Washington a precizat ca a notificat Congresul SUA…