Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a anuntat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la cateva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters. Fostul puscas marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul federal de securitate rus (FSB) pe data…

- Un fost puscas marin, Paul Whelan, directorul unei firme in domeniul securitatii companiilor din regiunea Detroit, arestat vineri in Rusia si acuzat de serviciul federal rus de securitate FSB de spionaj, suporta arestul bine, a declarat joi avocatul sau, anuntand ca depune eforturi sa-i obtina eliberarea,…

- Fostul puscas marin, Paul Whelan, acuzat de spionaj in Rusia, are si cetatenie britanica, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Despre Whelan, care ar putea face pana la 20 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, s-a crezut initial ca este cetatean american, dar ulterior s-a aflat ca…

- Un fost puscas marin, Paul Whelan, directorul unei firme in domeniul securitatii companiilor din regiunea Detroit, arestat vineri in Rusia si acuzat de serviciul federal rus de securitate FSB de spionaj, suporta arestul bine, a declarat joi avocatul sau, anuntand ca depune eforturi sa-i obtina eliberarea,…

- Rusia l-a acuzat joi de spionaj pe fostul puscas marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, a relatat agentia de presa rusa Interfax, transmite Reuters. Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vineri pe Whelan sub banuiala de spionaj, dar nu a dezvaluit natura presupuselor sale…

- Administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj, care se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta, dupa cum fratele americanului arestat. Paul Whelan, fost pușcaș marin ...

- Statele Unite ridica tonul la ruși: administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj. Se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta - așa declara fratele americanului arestat.

- Paul Whelan, arestat vinerea trecuta pentru spionaj la Moscova, este un fost puscas marin care se afla in Rusia pentru a participa la casatoria unui prieten si care nu are nimic sa i se reproseze, a declarat miercuri familia sa, citata de Reuters. Seful diplomatiei americane a cerut eliberarea imediata…