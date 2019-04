Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat joi ca Statele Unite ar trebui sa distruga sistemele de lansare destinate apararii antiracheta MK-41 amplasate in Romania pentru a permite reintoarcerea la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, denunțat zilele trecute. Rusia spune ca Washingtonul ar trebui…

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- ''Suntem de parere ca Rusia poate salva acordul'', a declarat Heiko Maas intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, desfasurata la Moscova. Lavrov a descris acuzatiile americane drept un pretext pentru retragerea SUA din acest tratat. Luna trecuta, Washingtonul a dat…

- Statele Unite vor demara pe 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura sase luni, in urma esecului celor mai recente discutii pe aceasta tema, a anuntat un oficial american. Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate…

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de…