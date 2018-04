Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 apr — Sputnik. Luni, mai multe țari ale Uniunii Europene, dar și SUA, Canada, Norvegia, Ucraina și un șir de alte state au declarat ca vor expulza diplomați ruși în urma cazului din Salisbury, oraș unde a fost otravit fostul agent GRU Serghei Skripal. În…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury. Rusia a expulzat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat "persona non grata", aceasta dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie in cazul atacului de la Salisbury. "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a…

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti. Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din…

- Moscova „nu ar trebui sa se comporte ca o victima” a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, care a respins sugestiile Kremlinului ca expulzarea celor 60 de diplomati si inchiderea consulatului american la Sankt Petersburg reprezinta reciprocitate dupa ce…

- Asociatia "Colectiv GTG 3010" va aduce un omagiu victimelor incendiului din Siberia, miercuri seara, la Ambasada Rusiei din Bucuresti. "Focul nu tine cont de loc, de natie, de limba. Loveste nemilos si lasa in urma scrum. Devoreaza vieti si maltrateaza suflete. Suntem alaturi de victimele incendiului…

- Un agent de securitate care a oprit alarmele in timpul incendiului devastator care a avut loc duminica intr-un centru comercial din Rusia este considerat suspect intr-un caz penal. Anunțul a fost facut dde catre anchetatorii federali. Flacarile au luat viața a cel puțin 64 de oameni, dupa cum anunța…

- Un paznic a oprit alarmele de incendiu din mallul din Rusia. Un agent de securitate care a oprit alarmele de incendiu in timpul incendiului devastator de duminica intr-un centru comercial din Rusia, soldat cu cel puțin 64, de morți, este considerat suspect intr-un caz penal, au anunțat, luni, anchetatorii…

- Boala respiratorie continua sa faca victime in Romania. Autoritatile au anuntat ca in actualul sezon de gripa sunt confirmate 110 decese. Recent s-a transmis ca un barbat in varsta de 75 de ani, din judetul Arad, a murit dupa ce a contractat virusul gripal tip A. Din cate au anuntat sambata oficialii…

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters.Savcenko,…

- "Guccifer 2.0" s-a prezentat ca fiind un hacker roman, negand ca ar colabora cu Rusia, iar Moscova a negat in repetate randuri ca ar fi implicata in atacurile cibernetice.Autoritatile americane suspectau de mai mult timp ca acesta avea legaturi cu Rusia, iar site-ul de stiri The Daily Beast…

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters. "Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei. ”Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri si realegerea la presedintia Federatiei Ruse. In calitate de presedinte…

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Organizatia neguvernamentala Golos, specializata in monitorizarea alegerilor si care a intocmit o harta cu fraude pe site-ul sau internet, a raportat la ora 11:00 GMT 1.839 de cazuri de nereguli, cum ar fi umplerea urnelor cu buletine de vot, cazuri de voturi multiple si obstructionarea activitatii…

- Vladimir Putin a dezvaluit planul Rusiei de a lansa o serie de misiuni catre Marte. Presedintele rus a declarat ca programul lor spatial va incepe cu o misiune fara echipaj, ce va fi lansata in 2019 catre Marte.

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Autoritatile din Belarus sunt indignate de decizia Rusiei de a impune embargou la lapte si spun ca vor raspunde corespunzator. Avertizarea a fost facuta de liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, in cadrul unei intrevederi cu premierul tarii, Mihail Rusii. Oficialul crede ca restrictiile sunt motivate…

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Autoritatile din Belarus sunt indignate de decizia Rusiei de a impune embargou la lapte si spun ca vor raspunde corespunzator. Avertizarea a fost facuta de liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, in cadrul unei intrevederi cu premierul tarii, Mihail Rusii.

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- Autoritațile argentiniene au confirmat autenticitatea fotografiilor publicate anterior, care apar in dosarul penal privind canalul de livrare a drogurilor prin intermediul Ambasadei Rusiei de la Buenos Aires. In imaginile oferite de Jandarmeria din Argentina este vizibil numarul de bord al aeronavei…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Adolescenta Alina Zagitova (15 ani) a adus prima medalie de aur delegatiei Rusiei care concureaza sub drapel olimpic la JO de iarna editia 2018, impunandu-se in concursul feminin de patinaj artistic, la finalul programului liber desfasurat vineri la PyeongChang. Cu un total de 239,57 puncte, Zagitova…

- Doua surori din Rusia s-au sinucis, aruncandu-se impreuna in gol de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Maria Vinogradova, in varsta de 12 ani, și sora ei Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite fara viața, in fața blocului lor din vestul Rusiei. Potrivit presei din Rusia,…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC. Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- CIO a retras 13 medalii, dintre care patru de aur, dupa ce a stabilit ca sportivii rusi s-au dopat la JO de la Soci. Insa TAS a decis, joi, ca nu sunt probe suficiente care sa ateste dopajul in cazul a 28 dintre cei 43 de sportivi suspendati pe viata de CIO. Suspendarea pe viata dictata de Comitetul…

- Locuitori din orasul rusesc Solnechny (nume ce se traduce prin "insorit") au fost filmati cand impingeau, pentru a scoate din zapada, un autobuz inter-orasenesc ce pleca spre orasul Saratov. Zapada a cazut neincetat, ceea ce a facut ca traficul sa fie aproape blocat in oras. Autoritatile locale din…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…

- Activitatea în Paris este grav perturbata dupa ce Sena s-a revarsat si apele au acoperit întreaga portiune riverana a capitalei franceze. Autoritatile se tem de inundatia secolului.

- Craiova nu a avut nici o șansa in deplasarea din Rusia. Doi "fluierași" azeri le-au oprit pe oltence sa obțina un rezultat bun SCM Craiova a jucat duminica, in Rusia, meciul din etapa a 3-a a Cupei EHF. Echipa pregatita de Bogdan Burcea a intalnit formația lui Evgheni Trefilov, selecționerul Rusiei!…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Relatiile dintre SUA si Rusia sunt la cel mai mic nivel istoric dupa presupuse inferfenta a Kremlinului in alegerile americane. Intr-un sondaj publicat miercuri de Levada Center, 66 la suta din respondenti au spus ca Rusia are un dusman. "Se vorbeste mereu la tv despre actiuni negative indreptate impotriva…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…