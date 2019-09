Rusia adoptă Acordul de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice Acordul menit sa reduca ritmul incalzirii globale a intrat in vigoare in 2016; pana la sfarsitul secolului, incalzirea ar trebui sa fie sub doua grade Celsius fata de nivelurile din era pre-industriala. Rusia se numara printre semnatarele acordului, insa nu l-a ratificat. Ca parte a acordului, Moscova accepta ca trebuie sa conserve padurile, precizeaza decretul semnat de Medvedev, cu data de sambata. Autoritatea de mediu a Federatiei Ruse a declarat luna aceasta ca ritmul de crestere a temperaturii la nivelul tarii este de 2,5 ori mai rapid decat media mondiala. In ultimii patru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

