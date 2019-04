Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din China a povestit ca și-a lasat telefonul acasa, la incarcat, și a plecat. Accidental, el a lasat camera video pornita și a descoperit, astfel, ca soția lui il inșeala cu cel mai bun prieten, un oficial chinez. Incidentul a avut loc in anul 2016, dar a fost facut public recent. Deși calitatea…

- Doua persoane și-au pierdut viața și o alta a fost ranita grav, joi dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN1 din județul Alba. Accidentul s-a produs la iesirea din Sebes catre Sibiu, la Rahau, iar potrivit reprezentanților poliției locale doua masini s-au ciocnit frontal. Doua persoane au ramas incarcerate,…

- Președintele Donald Trump a declarat ca investigatia Comisiei Robert Mueller, privind ingerintele electorale ruse, a fost o "tentativa de lovitura de stat". "A fost o investigatie ilegala. A fost lansata in mod ilegal. Totul a fost masluit", a declarat Donald Trump adaugand ca membrii Comisiei Mueller…

- Ernest Broadnax, un barbat in varsta de 80 de ani din New York, a fost arestat de poliția din Virginia și acuzat de doua crime petrecute in urma cu 46 de ani. Pe 30 iunie 1973, Janice Pietropola și Lynn Seethaler, doua prietene din Pittsburgh, ambele in varsta de 19 ani, care au plecat in vacanța in…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din Salcuța, Titu, județul Dambovița, a intrat in casa peste o vecina in varsta de 82 de ani, cu intenția de a o viola. Batrana nu s-a luptat ca sa-și salveze pielea, dar a reușit sa scape de violator. Femeia este vaduva de 15 ani și locuiește singura, pentru ca nu are…

- Un polițist din Spania este cercetat dupa ce a intervenit brutal pentru a opri o bataie intre mai mulți romani care a avut loc in piața Puerta del Sol din Madrid. Agentul l-a lovit de mai multe ori pe oamenii implicați in altercație, cu toate ca aceștia erau deja la pamant, relateaza El Mundo. In imaginile…