- Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault care, cel mai probabil, se va comercializa în Europa sub brandul Dacia, a fost surprins într-o serie de fotografii spion realizate chiar în România. Este un fel de BMW X4 în varianta low-cost,…

- Oficialul de la Moscova a tras aceasta concluzie dupa ce a aflat ca SUA ar avea deja in Europa anumite instalatii, specifice pentru utilizarea armelor nucleare, scrie adevarul.ro. „Din pacate, unele state dependente de SUA se prefac ca nimic nu se intampla sau pur si simplu se tem chiar si sa-si imagineze…

- Mine, siderurgie, termocentrale pe carbune, poduri, autostrazi: China investeste in Balcani, ceea ce genereaza ingrijorarea Uniunii Europene, transmite AFP. Mult timp, Occidentul a considerat Rusia drept principalul rival in aceasta regiune fragila si saraca din Europa de Sud-Est. Insa noul actor…

- Statele Unite continua sa-si intareasca prezenta militara in Europa. Americanii au mai adus patru bombardiere B-52, pe langa cele doua trimise recent. Unul dintre ele a survolat si Romania si a participat la un exercitiu de realimentare. Totul, in conditiile in care comandantul suprem al fortelor NATO…

- La aproape trei ani de la inaugurare, rusii au realizat brusc ca sunt extrem de sicanati de scutul instalat de Pentagon la Deveselu si, pe un ton agresiv, au anuntat ca mobilizeaza bombardiere strategice Tu-22M3 cu munitie nucleara in Crimeea. Mai mult, Moscova anunta si amplasarea in Marea Neagra a…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost singurul din Europa care s-a opus la votul pentru lista neagra a paradisurilor fiscale, in cadrul ECOFIN. Cițu susține ca inainte de vot, Teodorovici a facut escala la Moscova, Rusia fiind recunoscuta ca o țara…

- Fara pretenții de hegemonie Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a detaliat astazi poziția, perspectivele și acțiunile țarii sale in fața conflictelor, provocarilor și a altor probleme de interes mondial, precum și dezvoltarea relațiilor internaționale La o conferința de presa, Yi a spus ca Beijingul…

- Schimbare de paradigma in Belarus. Dupa ce in ultimii ani liderul Aleksandr Lukasenko a dat semne ca nu este de acord cu politica Rusiei, atitudinea anti-ruseasca pare ca se accentueaza.Citește și: Contre in direct, la Antena 3, intre Tudorel Toader si Robert Cazanciuc (PSD): 'Nu am cerut…