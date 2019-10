Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile ONU se vad obligate sa ia masuri de austeritate din cauza faptului ca peste 50 de tari nu-si platesc cotizatiile, mai ales SUA, ale caror datorii depasesc un miliard de dolari, a acuzat duminica Ministerul de Externe al Rusiei, citat de EFE. "Tara cu cele mai mari restante la…

- Medvedev a fost intampinat la aeroport de ministrul de externe cubanez Bruno Rodriguez, fiind prevazuta o conferinta de presa comuna dupa semnarea unor acorduri. 'Cuba si Rusia au schimburi si un dialog politic la cel mai inalt nivel, ceea ce a fost fructuos si util pentru promovarea relatiilor bilaterale',…

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra Rusiei submineaza posibilitatea de normalizare a relațiilor bilaterale, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire. Fiul unui general comunist, ajuns lider USR-PLUS! Noile sancțiuni, impuse…

- Sambata trecuta, poliția rusa a procedat la mai multe sute de arestari in randul participanților la manifestația organizata de opoziție in favoarea alegerilor libere. «Fermitatea» autoritaților ruse a suscitat vii critici, in special din partea Berlinului. In opinia guvernului german, relateaza din…

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, a anuntat un oficial de la Belgrad. Intr-un raspuns pentru Adevarul, Ministerul de Externe (MAE) explica de ce Romania a luat aceasta masura.

- Moscova investigheaza circumstanțele deciziei Ucrainei privind reținerea unui petrolier al Rusiei in portul ucrainean Islamil, pentru a lua masurile corecte, a informat joi Ministerul rus de Externe, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen Teodorovici:…

- Ambasadorul SUA la Moscova, Jon Huntsman, a explicat ca neacordarea vizelor pentru cei 30 de profesori care urmau sa ajunga in capitala rusa luna viitoare ar putea duce la reducerea numarului de copii care frecventeaza Scoala Anglo-Americana."Copiii nu trebuie folositi ca pioni in dispute…