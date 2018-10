Rusia acuza SUA ca dezvolta arme biologice in Georgia

Ministerul Apararii rus a declarat joi ca ar exista dovezi ca SUA au facut experimente "cel mai probabil" pe oameni in cadrul dezvoltarii unor arme biologice intr-un laborator pe care il gestioneaza in Georgia.



"Cel mai probabil, sub aparenta unor investigatii pasnice, SUA isi sporesc potentialul militar biologic" la Centrul de cercetari in domeniul sanatatii publice Richard Lugar, in Georgia, a declarat intr-o conferinta de presa, la Moscova, generalul Igor Kirillov, comandantul Fortelor de aparare nucleara, biologica si chimica din cadrul armatei ruse.



In acuzatiile sale,…