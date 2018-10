Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Primul Forum Economic Moldo-Rus își continua lucrarile la Chișinau. Vineri, la Palatul Republicii din Capitala, au loc principalele acțiuni, iar numarul celor care vor sa ajunga la eveniment este în creștere. Deputatul Parlamentului European…

- Razboiul declansat de Rusia in Crimeea a continuat cu o ofensiva la nivel european. Mai multe surse online, precum si surse oficiale au tins sa reclame in ultimii ani ca acolo unde Moscova nu a reusit sa faca razboi la sol (clasic, ca in Georgia, sau hibrid, ca in Crimeea) au fost implementate strategii…

- Georgia a facut recurs si testat noi instrumente de abordare a cazului ocuparii ilegale a unei parti a teritoriului sau, aparandu-si propria cetateni chiar daca aflati intr-o zona necontrolata de catre Tbilisi, uzand de instrumentele juridice ale Cartei Europene a Drepturilor Omului, in subsidiar aflandu-se…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a reiterat joi, la Tbilisi, sprijinul in favoarea 'integritatii teritoriale' a Georgiei, la zece ani dupa razboiul intre Rusia si Georgia ce a fost urmat de recunoasterea de catre Moscova a celor doua republici separatiste georgiene, Osetia de Sud si Abhazia,…

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria, transmite AFP. ''Suntem deceptionati de incapacitatea…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat, alaturi de Oksana Kalasnikova (Georgia), in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, dupa victoria cu 6-3, 1-6, 13-11 in fata cuplului Polina Monova (Rusia)/Maryna…

- O instanța din Moscova a condamnat cele 4 persoane care au patruns pe teren in timpul finalei Mondialului, Franța - Croația, scor 4-2, la 15 zile de arest. Un barbat și 3 femei, membrii trupei Pussy Riot, au fost autorii singurului incident semnificativ de la Mondial. Presa din Rusia relateaza ca ieșirea…