- Rusia utilizeaza spatiul Marii Negre pentru proiectarea fortei militare in estul Mediteranei, a afirmat, potrivit agentiei Reuters, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in cursul unei conferinte internationale.

- Rusia a anuntat un important exercitiu tactic in Marea Neagra si in Crimeea, implicand zeci de avioane de lupta, ”inclusiv aviatia strategica” si nave. Potrivit ministerului rus al Apararii, cele 50 de avioane, carora li se adauga zece nave, se afla in stare de alerta pentru a se implica in aceste manevre…

- Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se vor desfasura intre 11 si 15 septembrie in Siberia orientala si in Extremul Orient, cu participarea armatelor chineza si mongola, a precizat ministrul apararii, Serghei Soigu.Manevrele vor implica 'peste 1.000 de avioane si in jur de 300.000 de militari,…

- Guvernul sirian este pregatit sa primeasca inapoi un milion de refugiati pe teritoriul sau, dupa eforturile de reconstructie patronate de Rusia, a anuntat marti ministrul rus al Apararii, relateaza AFP. ”Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion de…

- Rusia si Republica Centrafricana au semnat marti un acord de cooperare militara, dupa asasinarea a trei jurnalisti rusi care anchetau prezenta mercenarilor rusi in aceasta tara din Africa, careia Moscova ii furnizeaza arme si instructori militari, relateaza AFP si Reuters. Acest acord,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti, in contextul in care avioane britanice Typhoon au fost ridicate de la sol saptamana trecuta de la baza din Kogalniceanu pentru a intercepta un avion de lupta rusesc detectat deasupra Marii Negre, ca Romania se confrunta destul de des cu astfel de provocari…