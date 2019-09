Rusia acuză Facebook şi Google că au distribuit reclame electorale în ziua alegerilor Autoritatea statului rus de reglementare in domeniul comunicatiilor Roskomnadzor a declarat ca gigantii in domeniul tehnologiei Google si Facebook au permis distribuirea de reclame electorale duminica, zi de alegeri regionale in Rusia, in pofida faptului ca li s-a cerut sa interzica acest tip de publicitate, informeaza Reuters. "Astfel de actiuni sunt percepute ca interferenta in afacerile suverane ale Rusiei si impiedica desfasurarea alegerilor democratice in Federatia Rusa", a scris organismul rus pe site-ul sau. Reuters mentioneaza ca nu a putut contacta imediat Google sau Facebook pentru comentarii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

