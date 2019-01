Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.

Agenti paramilitari care efectueaza misiuni secrete pentru Rusia au ajuns in Venezuela in ultimele zile pentru a consolida dispozitivul de securitate al presedintelui Nicolas Maduro in contextul protestelor opozitiei sustinute de Statele Unite, scrie mediafax.ro.

