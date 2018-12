Peste 10 avioane de lupta SU-27 și SU-30 au fost aduse de Rusia in Peninsula Crimeea, in contextul tensiunilor sporite cu Ucraina. Un martor a observat ca aeronavele au aterizat la baza aeriana Belbek din Peninsula Crimeea, regiune anexata de Rusia in urma cu patru ani, dupa ce președintele de atunci al Ucrainei, sprijinit de Moscova, a parasit Kievul, in urma unor proteste violente din capitala țarii, potrivit Mediafax . Tensiunile dintre Ucraina și Rusia au crescut in ultimele luni, dupa ce pe 25 noiembrie, trei nave ucrainene și echipajele lor au fost capturate de serviciul secret rus FSB in…