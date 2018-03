Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin va expulza 60 de diplomati americani din Rusia si va închide Consulatul SUA din orasul Sankt-Petersburg, ca reactie la masuri similare dispuse de presedintele american, Donald Trump, dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie. În total, Rusia ar urma…

- In plina razboi diplomatic cu lumea, Rusia nu pierde niciun prilej de a-și etala mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a facut publice imagini cu testarea unei noi rachete balistice intercontinentale de tip "Sarmat".

- Probleme mari pentru Romania. Rusia pregateste o ofensiva totala ipotriva scutului de la Deveselu. Oamenii lui Vladimir Putin au planuri mari. Anuntul ingrijorator a fost facut neoficial de Kremlin, in contextul escaladarii conflictului intre Rusia si NATO dupa otravirea lui Serghei Skripal.Citeste…

- Rusia a oferit un raspuns tras la indigo tarilor care i-a expulzat diplomații. Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca tara sa va trimite acasa 60 de oficiali americani si va inchide consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg.

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca Moscova va raspunde "dur" la decizia autoritatilor americane de a expulza 60 de diplomati rusi, dar este deschisa negocierilor cu Washingtonul pentru o stabilitate strategica, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, vineri, ca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, dupa ce Theresa May a anuntat ca 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi tara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum a fost folostia substanța neurotoxica, provenita din Rusia, pentru a-l otravi pe fostul agent de spionaj, Alexei Skripal. Anunțul a fost facut de Theresa May.

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Rusia a testat 210 tipuri de arme in Siria, susține Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, intr-un nou film despre președintele Rusiei, cu titlul sugestiv "Putin", conform unui reportaj al agenției de știri TASS

- Interpreta Iulia Samoilova va reprezenta Rusia la ediția din acest an a concursului Eurovision cu piesa "I Won't Break". Anunțul a fost facut aseara de presa de la Moscova. Artista a declarat ca melodia are un mesaj puternic și o caracterizeaza.

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE."Echipajul unui avion de…

- Rusia arata lumii noile arme de care dispune, la scurta vreme dupa ce președintele Putin a vorbit despre arsenalul modern de care dispune Moscova. Ministerul Apararii a difuzat imagini de la testarea unei rachete aer-sol de mare precizie.

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- ONU spera sa poata livra ajutoare umanitare in orasul Duma, in enclava rebela Ghouta Orientala, "in cateva zile", insa considera ca armistitiul de cinci ore zilnic propus de Moscova "nu este suficient", relateaza AFP. "In cateva zile, ar trebui sa putem intra in Ghouta Orientala (...) Am fost informati…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca ajutorul umanitar va fi livrat in enclava siriana Ghouta Orientala folosind un "coridor umanitar" creat cu ajutorul Rusiei, relateaza Reuters. Lavrov a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul…

- Potrivit președintelui Parlamentului Andrian Candu acest fenomen se datoreaza planurilor ascunse ale autoritaților de la Moscova prin care aceștia incearca sa domine teritoriul. Un interviu pentru agenția ucraineana UNN , citata de realitatea.md .

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Rusia a testat un nou interceptor din sistemul antiracheta destinat sa apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes in Kazahstan. Testul facut de armata rusa la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului a fost filmat si prezentat de Ministerul Apararii.

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s-a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor, a fost inconjurat…

- Conform unui decret publicat joi seara, Dmitri Medvedev permite Ministerului rus al Apararii sa utilizeze un aeroport civil situat pe Insula Iturup pentru stationarea avioanelor militare ruse.Insula, numita Etorofu in japoneza, se numara printre teritoriile ocupate de fortele sovietice…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…